Майкоп, 10 октября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Меры безопасности усилены в столице Адыгеи Майкопе после ночной атаки БПЛА, сообщил 10 октября в Telegram-канале мэр города Геннадий Митрофанов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Атаке подвергся пригород Майкопа — посёлок Родниковый. Пострадавших нет, для жителей развёрнут пункт временного размещения, отметил он.

«Ситуация находится под полным контролем профильных ведомств и правоохранительных структур. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — написал Митрофанов.

Он предупредил, что появившиеся в Сети сообщения о массовой эвакуации и введении в Майкопе особого положения — фейковые. Мэр призвал доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о начале эвакуации жителей посёлка Родниковый под Майкопом после атаки украинских беспилотников. Сотрудники МЧС, отмечал он, тушат возникший пожар.

В ночь на 10 октября, по информации Минобороны РФ, над территорией семи российских регионов и Азовским морем были перехвачены и уничтожены 92 украинских дрона самолётного типа. Наиболее массированной воздушной атаке подвергся Краснодарский край, где сбили 47 БПЛА. Ещё 12 аппаратов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один — над Воронежской областью. Над акваторией Азовского моря перехватили 15 дронов.