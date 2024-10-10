* запрещённая в России организация

Москва, 10 октября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Бывшая жена главреда «Новой газеты Европа» (организация, признанная в России нежелательной) Антонина Фёдорова заявила в Следственный комитет о своём похищении, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Petrov Sergey/Global Look Press

Фёдорова утверждает, что её похитил бывший муж — Кирилл Мартынов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

«Антонина Фёдорова (Мартынова) написала в СК заявление насчёт её похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым», — сказал собеседник издания.

С 2008 по 2024 год Антонина Федорова носила фамилию супруга — Мартынова.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2007 года в Великом Новгороде произошёл случай, из-за которого Антонина Фёдорова стала фигуранткой уголовного дела. Двухлетняя дочь Фёдоровой от первого брака Алиса упала в лестничный проём с третьего этажа в общежитии, где они проживали. Девочка получила сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы. Свидетелем происшествия стал 11-летний мальчик, который заявил, что «старшая девочка сбросила младшую».

Сама Антонина Фёдорова заявила суду, что произошедшее — несчастный случай, ставший следствием того, что она не уследила за дочерью. В 2008 году присяжные признали её виновной в покушении на жизнь дочери. И после этого вердикта женщина скрывалась вместе с Алисой. «Новгородское дело», о котором написал в «Живом Журнале» её гражданский муж Кирилл Мартынов, получило широкий резонанс.

В апреле 2024 года Антонину Фёдорову задержали в Ставрополе. Она жила вместе с дочерью, которую называла Марией. Девушка не ходила в школу и получала образование дома. В мае 2024 года её приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, но в сентябре суд смягчил приговор, заменив срок на условный с испытательным сроком четыре года.