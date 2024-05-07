Москва, 7 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Приговор Антонине Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство двухлетней дочери Алисы в 2007 году, вынес 7 мая Новгородский областной суд.

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Женщину приговорили к девяти годам колонии общего режима. С 2008 года Мартынова находилась в розыске, она скрылась после вердикта присяжных, которые признали её виновной в покушении на дочь.

Антонина Мартынова — жена главного редактора издания «Новая газета — Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной) Кирилла Мартынова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Ранее женщина носила фамилию Фёдорова, Алиса — её дочь от первого брака. Так называемое «Новгородское дело» получило широкий общественный резонанс после публикации Мартынова в «Живом Журнале».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2007 года в одном из общежитий в Великом Новгороде двухлетняя Алиса упала в лестничный проём с третьего этажа и получила сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы. Свидетелем происшествия оказался 11-летний мальчик, который рассказал, что «старшая девочка сбросила младшую». В отношении Мартыновой возбудили уголовное дело. Присяжные признали её виновной большинством голосов с указанием, что подсудимая «не заслуживает снисхождения».

На 29 июля 2008 года в Новгородском областном суде были назначены прения по вердикту присяжных, но Мартынова на них не явилась. Виновной себя она не признавала и утверждала, что пыталась удержать девочку от падения в лестничный пролёт.

Весной 2024 года, после 16 лет розыска, Антонину Мартынову задержали в Ставрополе. Она жила с дочерью, которую называла Марией. Девушка не ходила в школу и получала образование дома, паспорта у неё не было.