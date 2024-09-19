Москва, 19 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Суд освободил из-под стражи Антонину Мартынову, осуждённую за попытку убийства дочери в 2007 году. Такое решение 19 сентября принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Ирина Евдокимова/ТАСС

Отмечается, что суд определил изменить приговор в отношении Мартыновой, признать смягчающими обстоятельствами её поведение после преступления в попытке реального заглаживания причинённого вреда потерпевшей.

«Смягчить наказание в виде лишения свободы до восьми лет на основании статьи 73 УК РФ (условный срок) с испытательным сроком в течение четырёх лет», — говорится в решении суда.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Новгородский областной суд вынес приговор Мартыновой в виде девяти лет колонии общего режима. С 2008 года она находилась в розыске, скрываясь после вердикта присяжных, признавших её виновной в покушении на дочь.

Антонина Мартынова — жена главного редактора издания «Новая газета — Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной) Кирилла Мартынова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Ранее женщина носила фамилию Фёдорова, Алиса — её дочь от первого брака. Так называемое «Новгородское дело» получило широкий общественный резонанс после публикации Мартынова в «Живом Журнале».

В феврале 2007 года в одном из общежитий в Великом Новгороде двухлетняя Алиса упала в лестничный проём с третьего этажа и получила сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы. Свидетелем происшествия оказался 11-летний мальчик, который рассказал, что «старшая девочка сбросила младшую». В отношении Мартыновой возбудили уголовное дело. Присяжные признали её виновной большинством голосов с указанием, что подсудимая «не заслуживает снисхождения».

На 29 июля 2008 года в Новгородском областном суде были назначены прения по вердикту присяжных, но Мартынова на них не явилась. Виновной себя она не признавала и утверждала, что пыталась удержать девочку от падения в лестничный пролёт.

Весной 2024 года Мартынову задержали в Ставрополе. Она жила с дочерью, которую называла Марией. Девушка не ходила в школу и получала образование дома, паспорта у неё не было.