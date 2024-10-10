* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 октября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Американский актёр, режиссёр и спецпредставитель МИД России по гуманитарным вопросам Стивен Сигал побывал в колонии в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), где содержатся боевики украинской неонацистской группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Телеканал «Россия 1» опубликовал видеозапись этого визита, который состоялся в октябре 2022 года в рамках съёмок фильма «Во имя справедливости».

Александр Казаков/РИА Новости

Пленные узнали актёра и рассказали об условиях их содержания в камерах.

«К нам относятся хорошо, достаточно хорошо, не на что жаловаться. Поэтому я считаю, что условия достаточно приемлемые», — заявил один из азовцев.

При этом на вопрос Сигала, хочет ли пленный вернуться домой, он признался, что мечтает об этом.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Стивен Сигал снимет документальный фильм о Донбассе, в августе 2022 года сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Тогда актёр прибыл в ДНР и посетил разрушенное украинским режимом СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Часть из них погибла в результате атак киевского режима.

По словам Пушилина, Сигал отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду.

В марте 2023 года Сигал признался, что съёмки документального фильма о событиях в Донбассе идут очень медленно.

В июле 2022 года ВСУ обстреляли изолятор с украинскими военнопленными с помощью американской РСЗО HIMARS. СИЗО атаковали, чтобы уничтожить находящихся там бывших членов «Азова» и помешать дать им показания. В колонии тогда погибли более 50 человек, ещё 75 пострадали.

Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны РФ, заявил, что ракетный удар, нанесённый ВСУ по изолятору в Еленовке, — это попытка скрыть правду о преступлениях. По его словам, циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом киевского режима перед свидетельскими показаниями националистов. В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения украинских властей, добавил Шойгу.