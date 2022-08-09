Донецк, 9 августа, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Американский актёр и российский гражданин Стивен Сигал снимет документальный фильм. Об этом сегодня, 9 августа, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Gage Skidmore Стивен Сигал

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По словам Пушилина, Стивен Сигал прибыл в Донбасс и посетил разрушенное украинским режимом СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Часть из них погибла в результате атак киевского режима.

Пушилин отметил, что Сигал хочет снять документальный фильм о Донбассе.

«Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований. При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что задача эта непростая, и пожелал Сигалу успехов, а также поблагодарил за приезд в республику в период боевых действий.