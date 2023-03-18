Москва, 18 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Съёмки документального фильма о событиях в Донбассе идут очень медленно. Об этом 18 марта заявил актёр Стивен Сигал на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо «Тайфун».

Илья Питалев/РИА Новости Стивен Сигал

«Очень медленно», — сказал Сигал, отвечая на вопрос о документальной картине про Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Сигал заявил, что считает себя «на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским».