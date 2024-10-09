Москва, 9 октября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Уровень ядерной опасности в мире серьёзно возрос из-за деструктивной политики западных стран, которая может привести к столкновению ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

MOD Russia/Global Look Press

«Мы фиксируем, что в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьёзно возрос. Мы чётко предупреждаем об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере», — отметила она.

Захарова призвала другие страны перестать бездумно следовать американскому курсу, задумываясь о потенциальных катастрофических последствиях.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября Захарова заявила, что Вашингтон объявил войну свободе слова, когда ввёл санкции против российских СМИ. По словам Захаровой, с помощью рестрикций США пытаются узурпировать право на истину, лишив мировое сообщество свободного доступа к информации.

25 сентября Захарова также назвала все инициативы Запада и главы киевского режима Владимира Зеленского о «переговорах» мифотворчеством и ложью. По её словам, то, что предлагает Запад, и то, что озвучивает Зеленский, никакими переговорами не является. Захарова подчеркнула, что переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе с пониманием того, что через компромисс, через использование права, через фиксацию соответствующих договорённостей можно прийти к взаимоприемлемым развязкам.