Луганск, 9 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские войска, активнее наступающие в Купянском районе Харьковской области, уничтожили мост и несколько переправ, а также поразили цех по сборке беспилотников. Об этом сообщил 9 октября в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сергей Бобылев/РИА Новости

О том, что подразделения ВС РФ на этой неделе активизировали действия на купянском направлении у Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки, украинские военные докладывают вышестоящему командованию. Российские военные стали атаковать противника до 25 раз в сутки, а также чаще совершать артналёты и уничтожать критически важную инфраструктуру ВСУ.

«Уничтожено три переправы через реку Оскол, ж/д мост через реку Песчаная, в Купянске поражён цех по сборке БПЛА и склад ракетно-артиллерийского вооружения», — написал Марочко.

В посёлке Купянск-Узловой поражено место стоянки бронетехники и топливный склад, отметил он.

Источники эксперта также сообщили об уничтожении ротного опорного пункта ВСУ в окрестностях села Ивано-Дарьевка в ДНР, который позволял противнику контролировать часть дороги к Верхнекаменскому и удерживать участок вдоль реки Сухая Плотва.

У села Петровское (украинское название — Грековка) в Кременском районе ВСУ ежедневно теряют до одного отделения бойцов, при этом до 40% составляют безвозвратные потери. С начала октября тела убитых ни разу не эвакуировали, а раненого вывезли только однажды, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Марочко информировал, что российские войска, прорвав оборону ВСУ в районе города Кременная в ЛНР, приступили к освобождению сёл Серебрянка и Григоровка.