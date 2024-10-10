Москва, 10 октября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Верховный суд РФ признал недействительным условие, согласно которому клиент банка обязан был оплачивать страховку от несчастных случаев без отдельного письменного согласия на это. Об этом сообщается в определении судебной коллегии по гражданским делам.

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Дело было рассмотрено по иску жителя Екатеринбурга, который взял потребительский кредит на сумму почти 2 млн рублей. В то же время ему оформили полис добровольного страхования заёмщика от несчастных случаев стоимостью 156 тыс. рублей. Позже он попытался отказаться от полиса и вернуть деньги, но банк отказал ему. Заёмщик обратился к финансовому уполномоченному, который помог ему отменить полис. Однако банк подал иск в суд, и спор дошёл до Верховного суда РФ.

В определении суда указано, что условия, обязывающие заёмщика заключать дополнительные договоры или приобретать услуги кредитора или третьих лиц за плату, могут быть включены в индивидуальные условия договора потребительского кредита только при условии, что заёмщик выразил письменное согласие на это в заявлении о предоставлении кредита.

Коллегия отметила, что банк должен предоставить заёмщику возможность согласиться или отказаться от дополнительных платных услуг.

В условиях кредитного договора было указано, что заёмщик обязан заключить договор страхования с единственным заранее определённым страховщиком. При этом на первой странице заявления о предоставлении кредита в разделе «Выражаю своё согласие/несогласие на заключение договора добровольного страхования» не было никаких отметок. Кроме того, подписи заёмщика на первой странице заявления не было.

Суд отметил, что подписание заёмщиком индивидуальных условий договора потребительского кредита не отменяет факт нарушения банком положений закона «О потребительском кредите».

Суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал в 2023 году закон, который вводит штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. Штраф для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Новый закон, устанавливающий штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг, будет в первую очередь оберегать граждан от излишних страховок и дополнительных мер обслуживания, пояснил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.