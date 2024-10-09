Белгород, 10 октября, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Российская армия обладает достаточными ресурсами, чтобы не дать киевским боевикам прорваться в Белгородскую область. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

ИА Регнум ВС РФ

По словам командира, на белгородском направлении бойцы ежедневно уничтожают противника, не дают ему подойти к границе. «Ахмат» взял на себя самые тяжёлые, основные участки, где ВСУ могли бы попытаться прорваться.

«У нас достаточно сил, и средств, и ресурсов для того, чтобы не дать противнику зайти на территорию Белгородской области», — сказал Апти Алаудинов.

Он также сказал, что бойцы оправдают оказанное доверие правительством страны.

Как сообщало ИА Регнум, Алаудинов заверил, что в последние дни «очень хорошо развивается успех». И тому доказательство, что на более чем на десяти участках курского приграничья бойцы ВС РФ уверенно продвигаются вперёд, оттесняя противника.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам и личному составу ВСУ на окраине Кривого Рога, в Кременчуге в Полтавской области, пригороде Харькова и в Одесской области.

Украинские военные понесли большие потери в курском приграничье из-за ударов российских истребителей Су-34, написал американский журнал Military Watch.