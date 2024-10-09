Киев, 10 октября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам и личному составу ВСУ на окраине Кривого Рога, в Кременчуге в Полтавской области, пригороде Харькова и в Одесской области. Об этом в Telegram-канале 10 октября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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Уточняется, что на окраине Кривого Рога удар пришёлся в стороне «военгородка».

«Прилетело в Кременчуг, по личному составу. Вероятно, по тому, который на днях с Черниговской области вышел», — написал Лебедев.

В Одесской области известно об ударе возле населённого пункта Доброслав.

Как передавало ИА Регнум, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российская армия движется вперед более чем на десяти участках в Курской области.

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) понесли большие потери в курском приграничье из-за ударов российских истребителей Су-34, написал американский журнал Military Watch.