Вашингтон, 9 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) понесли большие потери в курском приграничье из-за ударов российских истребителей Су-34, пишет американский журнал Military Watch.

Иван Шилов ИА Регнум

«Гораздо более ограниченные средства ПВО, защищающие цели в этом районе, по сравнению с линией фронта на территории Донбасса позволили российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью, при этом потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными», — сказано в публикации.

Авторы материала отметили, что истребители ВС России Су-34 играют всё более важную роль в конфликте на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября стало известно о том, что Объединённая авиастроительная компания передала ВКС РФ очередную партию новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В материале ОАК указано, что Су-34 является многофункциональным и одним из самых передовых самолётов в составе ВКС России. Машина предназначена для уничтожения как наземных, так и морских целей, а также для разведки и подавления ПВО противника.

6 октября Минобороны сообщило, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбами с универсальными моделями планирования и коррекции по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив заданную цель.