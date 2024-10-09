Харьков, Украина, 10 октября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

Другие подробности инцидента журналисты не привели. Официальные власти информацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области ранее объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 октября в районе Харькова также на фоне воздушной тревоги слышали звуки взрыва. Скорее всего, он произошёл за пределами города.

Днём ранее взрывы звучали в Староконстантинове в Хмельницкой области Украины. Недалеко от города (примерно в 5 км) находится военный аэродром. Минобороны России информировало, что войска нанесли удары по инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ, а также по складам с боеприпасами и военно-техническим имуществом. При этом в ведомстве не уточнили, где именно были поражены аэродромы.

ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, отмечали не раз в Кремле.