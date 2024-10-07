Хмельницкий, Украина, 7 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Староконстантинове в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Главком».

Иван Шилов ИА Регнум

При этом какие-либо подробности о местах удара и о повреждениях не уточняются.

Недалеко от Староконстантинова (в 5 км) находится военный аэродром.

7 октября Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ, а также по складам с боеприпасами и военно-техническим имуществом. Однако ведомство не уточняло, где именно были поражены аэродромы.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Минобороны РФ докладывало, что российские военные нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома Старокостантинов ВСУ в Хмельницкой области.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным и связанным с ними объектам.