Харьков, Украина, 8 октября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. На Украине вечером 8 октября взрыв прогремел в районе Харькова. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Журналисты уточнили, что взрыв раздался, вероятно, за пределами города.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.