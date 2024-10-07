Москва, 7 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре двух военных аэродромов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также по складам с боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Об этом 7 октября проинформировал в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, российские военные также ударили по цехам производства и местам хранения украинских беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 129 районах.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны доложили о групповом ударе по инфраструктуре военного аэродрома Старокостантинов ВСУ в Хмельницкой области. Вместе с этим, по данным оборонного ведомства, российские военные поразили базу горючего в районе города Одессы, а также пункты управления беспилотниками ВСУ.

Российские военные с 28 сентября по 4 октября нанесли 29 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК Украины, энергетики и военным аэродромам. За это время ВС России поразили арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.