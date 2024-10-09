Вашингтон, 9 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Россия, США и Китай вели переговоры о полном отказе от ядерного оружия и были близки к заключению соответствующей сделки, заявил экс-президент, кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы были близки к заключению договорённости по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно»,— сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant.

По словам Трампа, данная сделка также должна была в дальнейшем распространиться и на другие ядерные державы. При этом он не сказал, что помешало окончательному достижению предположительно существовавшей договорённости.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину РФ. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что корректировки обновлённой доктрины подготовлены и будут оформляться. Занимавший в тот момент пост генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что изменения российской ядерной доктрины не требуют перемен в политике альянса.