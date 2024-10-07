Москва, 7 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в день рождения, 7 октября, проведёт неформальную встречу с лидерами, прибывшими в Москву для участия в Совете глав государств СНГ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он уточнил, что в рабочем графике президента встречи закрытого характера и международный телефонный разговор, который ожидается во второй половине дня.

«Вечером у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут на тот момент в Москву для участия в завтрашнем СГГ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путина сегодня поздравляют с личным праздником и работники администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в 72-й день рождения будет находиться на рабочем месте, так было и в предыдущие годы. По словам Пескова, «особо праздничного ничего не будет».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя Путина, выразил признательность за помощь в достижении мира и стабильности в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении, опубликованном на его официальном сайте, назвал глубокое понимание Путиным исторической миссии России и личную ответственность за судьбу народа и Отчизны надёжным залогом укрепления российской государственности и суверенитета.