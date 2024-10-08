Москва, 8 октября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину «очень тёплое послание» в день рождения, 7 октября. Об этом сообщил журналистам 8 октября помощник президента Юрий Ушаков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

На вопрос журналистов о подарках, которые получил российский лидер, Ушаков ответил, что подарки были от лидеров тех стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения.

«Очень тёплое послание было от китайского лидера», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Путину подарок к его дню рождения.

Отвечая на вопрос, не выходил ли этот подарок за рамки разрешённых для госслужащих 3 тыс. рублей, Ушаков уточнил, что данный презент стоит «чуть больше».

С днём рождения Путина также поздравили президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер КНДР Ким Чен Ын и другие.