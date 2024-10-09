Москва, 9 октября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Картофельный союз предложил продавать всю российскую картошку под единым брендом «Ваш вкусный картофель». С идеей выступила руководитель союза Татьяна Голубина на агропромышленной выставке «Золотая осень 2024».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Преимущество российской селекции в том, что наш отечественный картофель адаптирован под вкусы местных потребителей. Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — отметила она.

Голубина также сообщила, что торговые сети обращают внимание больше на внешний вид картофеля, чем на его вкусовые качества, в отличие от потребителей. По её мнению, это сказывается на потреблении. Уточняется также, что в России есть несколько сортов в разных агрохолдингах, однако их объёмов недостаточно для продвижения как отдельного бренда.

«Картофель под общим брендом должен быть фасованный, а не весовой, в упаковке с единым внешним видом, на которой обязательно должна быть маркировка с названием сорта и наименования поставщика-производителя. На упаковке должно быть уточнение, для чего продукт предназначен — для варки, жарки, запекания или тушения. И самое главное — указание, что это «Ваш вкусный картофель», — добавила Голубина.

Бренд она предложила обозначить слоганом «Ешь больше, живи дольше».

Как передавало ИА Регнум, 9 октября в Москве открылась выставка достижений агропромышленности «Золотая осень». Главные темы выставки в 2024 году — результаты работы агропромышленного комплекса за десять лет, вопросы достижения лидерства и профессионалы, работающие в этой сфере. Этим темам посвящена экспозиция и деловая программа выставки. В мероприятиях примут участие представители бизнеса, российских регионов, эксперты и работники агропромышленного комплекса.

2 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вошла в четвёрку крупнейших мировых производителей мяса. Он также отметил, что все показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — в 2024 году выполнены, а помимо этого в стране собран рекордный урожай.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что Россия в сфере сельского хозяйства добилась значительных успехов и стала важнейшим мировым игроком в этом секторе. Страна является одним из крупнейших производителей — экспортёров зерна и играет ключевую роль в обеспечении глобальной производственной безопасности.