Москва, 9 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. В учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр» на базе РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева в Москве открылась 26-я выставка достижений агропромышленного комплекса (АПК) «Золотая осень», сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

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В Минсельхозе отметили, что выставка «Золотая осень» — ключевое событие в отечественном АПК. На ней представляют достижения в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития отрасли.

Главные темы выставки в 2024 году — результаты работы АПК за десять лет, вопросы достижения лидерства и профессионалы, работающие в этой сфере. Этим темам посвящена экспозиция и деловая программа выставки. В мероприятиях примут участие представители бизнеса, российских регионов, эксперты и работники агропромышленного комплекса.

«Лучшие породы сельхозживотных, новейшие разработки в области сельхозмашиностроения, уникальная продукция российских производителей, финансовые продукты для агробизнеса — все это и многое другое гости смогут оценить в дни свободного посещения», — сообщили в ведомстве.

26-я выставка «Золотая осень» будет работать до 12 октября.