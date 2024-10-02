Москва, 2 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса. Об этом 2 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», — заявил глава правительства.

Кроме того, Мишустин отметил, что все показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — в 2024 году выполнены. В стране в этом году собран рекордный урожай, отметил глава правительства.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 сентября заявил, что введение РФ продовольственного эмбарго способствовало развитию сельского хозяйства. Он добавил, что отчасти то же самое происходит в сфере промышленности.

В 2023 году Россия экспортировала 41 тыс. тонн говядины. При этом, по прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году поставки могут вырасти на 11% и достичь почти 45 тыс. тонн. Основным покупателем остаётся Китай, на который приходится больше 50% поставок. Специалисты отметили, что за десять лет объём экспорта российской говядины увеличился почти в 16 раз.