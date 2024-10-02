Москва, 2 октября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. В России в этом году собран рекордный урожай, заявил 2 октября глава правительства Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Премьер-министр напомнил слова президента России Владимира Путина, который на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о значительных результатах, достигнутых в сельском хозяйстве.

«Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждём результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — выполнены и наша страна сейчас вошла в четвёрку крупнейших производителей мяса в мире», — заявил Мишустин.

Он добавил, что у Россельхозбанка особая роль в кредитовании бизнеса, в том числе малого и среднего. Премьер-министр попросил Листова рассказать о результатах работы по итогам прошлого года и о поставленных задачах.

Глава банка заявил, что общий объём выдачи кредитов по сезонно-полевым работам составил в этом году 600 млрд рублей. На эти деньги сельхозпредприятия покупают семена, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений. Общий объём финансирования составит по итогам года 860 млрд рублей.

Путин 5 сентября на ВЭФ заявил, что Россия в сфере сельского хозяйства добилась значительных успехов и стала важнейшим мировым игроком в этом секторе. Страна является одним из крупнейших производителей — экспортёров зерна и играет ключевую роль в обеспечении глобальной производственной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании с членами правительства 11 сентября глава государства отметил, что развитию сельского хозяйства в стране способствовало введение Россией продовольственного эмбарго.

Как отметила на совещании министр сельского хозяйства Оксана Лут, Россия в этом году при ожидаемом урожае в размере 132 млн тонн зерна сможет экспортировать до 60 млн тонн.