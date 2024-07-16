Москва, 16 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Девятиклассники из Москвы могут узнавать результаты профориентационного тестирования в «Московской электронной школе» («МЭШ»), где они также могут ознакомиться с рекомендациями от карьерных наставников центра «Профессии будущего». Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Александр Щербак/ТАСС

Она отметила, что эта программа вызвала большой интерес к обучению в колледжах среди старшеклассников. Они проходили бесплатное тестирование, а затем подбирали специальность при помощи функции в «МЭШ».

«Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор», — сказала Ракова, добавив, что в настоящее время в колледжах проходит приёмная кампания и все желающие могут подать документы в выбранные ими учебные заведения до 15 августа.

Как сообщало ИА Регнум, с 2024 года российские абитуриенты могут подать заявление на целевое обучение через портал государственных услуг. При помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн» они могут приложить к заявлению все необходимые документы, а также отправить оригинал аттестата в выбранный ими вуз или записаться на вступительные испытания.