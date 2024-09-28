Москва, 28 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Вашингтон объявил войну свободе слова, введя санкции против российских СМИ. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

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«Предпринятые Соединёнными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению. Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу», — отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что Россия расценивает санкции США как «бесцеремонное нападение» на профессию журналиста и проявление неуважения к человеческому достоинству.

По словам Захаровой, с помощью рестрикций США пытаются узурпировать право на истину, лишив мировое сообщество свободного доступа к информации.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

4 сентября американские власти уже ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объясняли это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.