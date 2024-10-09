Москва, 9 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Музее современной истории России открыли интерактивную художественную выставку «По окопам переднего края», на которой представлено более 70 портретов участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба музея.

Юлия Стрелец/ ТАСС

Авторы работ — художники Александр Новосёлов, Евгений Емельянов, Алиса Прокофьева, Арсений Багдасарян, Ксения Галкина, Виринея Шигина и Евгения Ласкина.

«За каждым портретом стоит реальный человек со своей историей подвига и служения Отечеству», — отметила пресс-служба.

В церемонии открытия выставки приняли участие матери и жëны погибших солдат, участники СВО и военкоры, которые рассказали о своих близких — участниках спецоперации и поделились впечатлениями о поездках на линию фронта.

«Конечно, крайне трудно художественно осмысливать военные события в то время, когда ещё гремят выстрелы. Но мы хорошо знаем, насколько ценными являются произведения, будь то книга, песня, картина, спектакль или сценарий фильма, созданные в такие времена», — отметила генеральный директор музея Ирина Великанова.

Она также напомнила, что это уже не первая выставка в Музее современной истории, посвящённая Новороссии и СВО.

Режиссёр-документалист, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина рекомендовала смотреть выставку в тишине, чтобы погрузиться в историю каждого героя. Нужно сделать всё возможное, чтобы об этой выставке узнало и смогло погрузиться в её истории максимальное количество людей, отметил начальник Управления общественных проектов администрации президента РФ Сергей Новиков.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что после таких выставок университеты часто просят оставить им копии тех предметов, которые представлены в экспозиции. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в свою очередь призвал показать выставку в регионах.

«Ты заходишь в зал и как будто приходишь к родным людям, видишь те самые лица, которые ты хотел увидеть, и которых тебе так не хватает. В этом и есть самый главный смысл этой выставки: прийти и побыть со своими родными ребятами. Хотелось бы, чтобы выставка не осталась в этих стенах, а после закрытия поехала бы по регионам», — сказал Карманов.

Автор нескольких представленных на выставке работ, 20-летняя художница Виринея Шигина поблагодарила за помощь в организации выставки и отметила, что каждый изображённый на снимке стал для неё близким, как родной брат.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в филиале Государственного исторического музея в Туле открылась выставка «Донбасс». Экспозицию создавали Государственный исторический музей и Музей современной истории. Она включает уникальные предметы и документы из собраний учреждений культуры и архивов, связанные с историей Донбасса, в том числе со специальной военной операцией.