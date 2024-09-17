Тула, 17 сентября, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Выставка «Донбасс» открылась 17 сентября в филиале Государственного исторического музея (ГИМ) в Туле, сообщил на своём сайте Музей современной истории России.

Пресс-службы правительства Тульской области

Экспозицию создавали Государственный исторический музей и Музей современной истории. Она включает уникальные предметы и документы из собраний учреждений культуры и архивов, рассказывая сведения об истории Донбасса.

Посетители выставки смогут узнать об освоении Донбасса, а затем стремительном развитии промышленности в Донецком бассейне, о борьбе Донецко-Криворожской Советской Республики с украинскими националистами и иностранными интервентами в ходе Гражданской войны, а также о подвигах советских воинов, освобождавших Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, экспозиция даёт представление о событиях в Луганской и Донецкой Народных Республиках после 2014 года, а также рассказывает о специальной военной операции и её участниках.

Первым с выставкой ознакомился глава Тульской области Дмитрий Миляев. На церемонии её открытия губернатор раскрыл значение экспозиции.

«Выставка раскрывает героическую историю Донбасса, его индустриальный потенциал и включает современную летопись воссоединения с Россией. Экспозиция дает ответы на все вопросы о том, как же так получилось, что два братских народа сегодня оказались в таком непростом положении. То, что произошло сегодня, к сожалению, наверное, это была неизбежность. Сегодня мы боремся за Донбасс, мы боремся за людей, которые там живут», — заявил он.

Генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин отметил роль Донбасса в истории нашей страны и её будущем.

«Донбасс — сердце России» — гласит надпись на знаменитом советском плакате. К сожалению, последние десять лет новости с территории Луганска и Донецка доносят до нас не сведения о производственных достижениях промышленного региона, а военные сводки и свидетельства страшных страданий мирного населения. Донбасс подарил нашей родине немало выдающихся деятелей науки и культуры, талантливых инженеров, врачей, героев труда. Лучшие качества характера русского человека: трудолюбие, мужественность, обостренное чувство справедливости всегда отличали жителей Донбасса. Сегодня на землях Новороссии наши воины сражаются за будущее Отечества, также как и 80 лет назад их деды и прадеды освобождали родную землю от нацистов. Выставка, которую мы сегодня открываем в Туле является еще и посвящением героическим тулякам, которые сегодня сражаются на фронте за будущее России и русского Донбасса», — сказал он.

Генеральный директор Музея современной истории Ирина Великанова в свою очередь напомнила о экспедициях Межмузейной рабочей группы в зону спецоперации, результаты которых использовались при создании экспозиции.

«Эта выставка в старинном русском городе еще одно убедительное свидетельство неразрывной связи Донбасса и России. На примере истории региона начиная с создания в восемнадцатом веке Новороссии, освоения угольных богатств края до специальной военной операции четко прослеживается неделимость территории нашей Отчизны. Музей современной истории России представил более 200 предметов из своей большой коллекции. Они рассказывают об истории, политике, экономике и культуры. И просто человеческих отношений — судьбы людей из Донбасса тесно переплелись с судьбами людей со всех концов России. Особенно это четко проявилось в тяжелое военное время. На выставке представлены документы, письма, карты, рассказывающие какой кровью далось освобождение Донбасса в 1943 году, как всей страной восстанавливали поруганную землю, начисто разрушенное народное хозяйство после войны. Особое внимание мы уделили проблеме украинского национализма, предпосылкам трагических событий на Донбассе, приведшим в конечном счете к началу СВО. Также выставке представлены результаты экспедиций Межмузейной рабочей группой в зону СВО — это более 200 предметов, которые теперь составляют коллекцию музеев. Мы, музейщики, стараемся быть хранителями новой героической истории Донбасса», — подчеркнула глава учреждения.

На выставке представлены личные вещи, полотна, плакаты, документы, чертежи, карты, виды посёлка Юзовки (Донецка) начала ХХ века. Также здесь можно увидеть портрет организатора советской власти в Донбассе, маршала Климента Ворошилова и его личное оружие. Помимо этого, в число экспонатов входят рабочий чемоданчик шахтёра Алексея Стаханова, комбинезон организатора и бригадира первой в СССР женской тракторной бригады Прасковьи Ангелиной, фотография инициатора стахановского движения среди металлургов Макара Мазая, инструменты шахтёров и образцы горной и золотосодержащей породы.

Экспозиция будет открыта до 18 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Москве на международной выставке-форуме «Россия» отпраздновали десятую годовщину проведения референдумов о самоопределении в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР) и (ЛНР). В этом месте прошёл концерт «Отцовский край — родной Донбасс».

Также на выставке-форуме «Россия» на стенде 9 мая открывали выставку «Русский Стиль: Сталь». Идеологом проекта стал художник и философ Антон Беликов, который в настоящее время воюет в составе Вооружённых сил России под Донецком.