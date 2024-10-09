Турция, 9 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. В турецком городе Фетхие перевернулся автобус с 11 туристами из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

В публикации отмечается, что ДТП произошло ночью 8 октября, когда автобус вёз российских туристов из отеля в аэропорт.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Отмечается, что на место аварии оперативно прибыла карета скорой помощи.

Шестерым из 11 пострадавших потребовалась госпитализация. При этом одного из пострадавших отправили в реанимацию по прилёте в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября двое россиян пострадали в ДТП с автобусом на трассе Анталья — Аланья. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), автобус, направлявшийся из Анталии в Аланию, врезался 5 октября в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги, чтобы высадить постояльцев отеля.

Отмечалось, что пострадавшие россияне были застрахованы, им оказали помощь на месте, затем их доставили в медучреждения для дополнительного обследования. Отказавшиеся от дополнительного медицинского обследования туристы вернулись в отели.