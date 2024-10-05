Москва, 5 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом на трассе Анталья — Аланья, их жизни ничего не угрожает. Об этом 5 октября сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Nehir Haber

Автобус, направлявшийся из Анталии в Аланию, врезался 5 октября в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги, чтобы высадить постояльцев отеля.

«Оба автобуса перевозили организованных туристов — из России и Казахстана <…> пострадали 12 человек — в их числе только двое россиян. Их жизнь вне опасности», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, пострадавшие россияне были застрахованы, им оказали помощь на месте, затем их доставили в медучреждения для дополнительного обследования. Отказавшиеся от дополнительного медицинского обследования туристы вернулись в отели.

Как сообщало 5 октября ИА Регнум, в ДТП с двумя туристическими автобусами в Анталье пострадали 12 человек. По данным местных СМИ, в их числе один водитель и туристы. Угроза для жизни пострадавших отсутствует.

Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц — Каир в Египте 14 сентября. В автобусе, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Каир, находились 11 граждан Турции, два британца, 21 россиянин, девять итальянцев, а также четверо египтян.