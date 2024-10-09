Вашингтон, 9 октября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Проживающего в штате Оклахома афганца арестовали за подготовку к теракту в день президентских выборов в США. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба американского министерства юстиции.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Отмечалось, что 27-летний гражданин Афганистана Насир Ахмад Таухеди вступил в сговор, пытался предоставить материальную помощь террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России). По данным ведомства, он достал огнестрельное оружие и боеприпасы с целью совершить теракт в день выборов — 5 ноября.

Таухеди находился в США с 2021 года по иммиграционной визе. Афганцу грозит до 20 лет лишения свободы за попытку оказать материальную помощь террористам и до 15 лет за получение оружия для совершения теракта.

Как передавало ИА Регнум, в апреле директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что власти США обеспокоены возможностью хорошо подготовленной атаки исламских экстремистов, подобной той, что они совершили в подмосковном «Крокус Сити Холле». В последние десятилетия такая вероятность была «крайне незначительна», отметил он.