Москва, 7 октября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Образ президента России Владимира Путина менялся от «воина» к «правителю», а затем к «творцу». Об этом пишут 7 октября «Ведомости» со ссылкой на доклад компании «Минченко консалтинг».

Иван Шилов ИА Регнум

Как указали эксперты, в 2000 году Путин начал руководить Россией в архетипическом образе «воина». Главный вызов, стоявший тогда перед ним, заключался в самом сохранении государства и формировании дееспособного аппарата управления.

В период с 2004 по 2008 год происходила внутриэлитная консолидация, а в отношениях с Западом нарастала напряжённость. В экономике при этом были достигнуты наибольшие успехи.

Когда в 2008–2012 годах Путин занимал пост премьер-министра, Россия искала новую модель развития и роль в глобальном мировом порядке. За этим периодом последовал третий президентский срок Путина и масштабный социальный разворот, который выразился в так называемых майских указах.

«При этом «Евромайдан» 2014 года вынудил сосредоточиться на реагировании на полномасштабный внешний вызов», — говорится в материале.

Образ «правителя» остаётся для Путина базовым и органичным. При этом для внешней аудитории он «правитель-воин», для внутренней — «заботливый правитель», а для аудитории, которая и внутри страны, и за её пределами сильнее всего включена в политические процессы, — «правитель-творец», заключили политологи.