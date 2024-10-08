Москва, 8 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Правительство России утвердило постановление о создании преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Документ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объёмы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами», — сообщает пресс-служба правительства России.

Указано также, что данный федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным ещё 22 июня, а после утверждения правительством начнётся его реализация.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области. Президент отметил, что это поможет сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал создание в Шебекино особой экономической зоны. Он отметил, что шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ, поэтому для области очень важны поддержка президента Владимира Путина и внедрение новых форм экономической поддержки региона.

18 июня Путин заявил, что люди в новых регионах страны должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни. Ранее он подчеркивал, что в вопросе о развитии новых регионов не может быть мелочей. Он отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, и призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации, инвестировать в новые регионы.