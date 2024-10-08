Брянск, 9 октября, 2024, 00:50 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник. Об этом 9 октября сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что боевики пытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолётного типа.

Богомаз заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. Представители оперативных служб работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 8 октября силами российских военных были уничтожены 16 украинских беспилотников самолётного типа, из них 14 БПЛА поразили над Белгородской областью, два — над акваторией Чёрного моря.

России известно о планах киевского режима совершить серию провокаций в зоне спецоперации с применением токсических химикатов. Об этом сообщила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.