Москва, 7 октября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. России известно о планах киевского режима совершить серию провокаций в зоне спецоперации с применением токсических химикатов. Об этом сообщила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России. В настоящее время ими осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО при ведении боевых действий», — говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что созданная Западом атмосфера безнаказанности развязывает руки Украине для проведения более масштабных преступлений, связанных с применением токсичных веществ.

Вместе с этим представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия продолжает информировать международное сообщество о нарушениях Киевом положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и о реальном положении дел в зоне проведения спецоперации.

«Российскими следственными органами были задокументированы многочисленные случаи попыток отравления руководящих лиц гражданской администрации, применения на различных участках линии боевого соприкосновения БПЛА, снаряженных химическими веществами, обнаружения схронов с отравляющими веществами, которые могли быть использованы для совершения диверсий в различных российских регионах», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации.

В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, отметил также Кириллов. В частности, это оружие было применено 11 августа в Судже. Пострадали более 20 человек.

7 октября Следственный комитет сообщил о намерении запросить у Министерства обороны информацию о применении ВСУ химического оружия в Курской области. Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел, отмечалось в сообщении.