Берлин, 8 октября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц всё ещё допускает проведение разговора с президентом России Владимиром Путиным, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Олаф Шольц

«Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным», — сказал собеседник агентства.

1 октября в Германии заявили, что канцлер Шольц намерен в ближайшие недели позвонить президенту России. В публикации издания Die Zeit уточнялось, что разговор политиков может состояться в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

20 июля Шольц заявил, что Россия должна присутствовать на новом саммите по Украине. При этом он добавил, что Берлин будет продолжать поддержку Киева, и отметил, что конфликт должен завершиться переговорами, но соглашение не должно стать капитуляцией киевского режима.

При этом 26 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Москва не получала от Берлина никаких конкретных предложений по мирному урегулированию, несмотря на разговоры Шольца о каком-то «мирном плане».

Как передавало ИА Регнум, накануне в правительстве ФРГ заявили, что информация о наличии у Шольца «мирного плана» по Украине не соответствует действительности. В данном случае речь шла о «Минске-3», тема которого закрыта, уточнил источник в правительстве.