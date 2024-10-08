Москва, 8 октября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Белоруссия поддерживает контакты с украинскими властями, в том числя для обмена военнопленными между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Мы же не скрываем о том, что поддерживаем определённые контакты с украинскими властями», — сказал Лукашенко в беседе с тележурналистом Палов Зарубиным на полях заседания Совета глав СНГ в Москве 8 октября.

По словам белорусского лидера, несмотря на то, что контакты находятся на минимальном уровне, они помогают сохранять контакты на гуманитарном уровне, включая обмен военнопленными между Киевом и Москвой.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре белорусский лидер выразил готовность сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР. Лукашенко подчеркнул, что Минск открыт к работе с Киевом. Однако на белорусско-украинской границе сложилась непростая обстановка. В августе текущего года Лукашенко заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тысяч военнослужащих. В ответ на это Минск разместил вдоль границы своих военных.