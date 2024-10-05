Белоруссия, 5 октября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 5 октября на церемонии чествования аграриев, назвал санкции, введённые Западом против республики, незаконными, беспрецедентными и фашистскими.

Администрация президента Белоруссии

Он отметил высокую роль работников сельского хозяйства в укреплении экономики страны. В тяжёлые 1990-е годы страну спас труд аграриев, напомнил глава государства.

Президент Белоруссии отметил, что страна выбрала правильный путь, сделав продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Он назвал тружеников села опорой страны. Выпускаемые в Белоруссии сельхозпродукты любят и за рубежом.

«В условиях незаконных фашистских беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», — процитировала Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, страны Запада неоднократно вводили санкции против Белоруссии, в том числе после президентских выборов 2020 года. Первый пакет санкций коснулся 40 представителей белорусского руководства. Позже санкции неоднократно продлевались, чёрный список расширялся.

В июне этого года Евросоюз распространил на Белоруссию ряд санкций, введённых против России. Великобритания 9 августа добавила в санкционные списки семь физических и юридических лиц, а также предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор», связанные с российским оборонно-промышленным комплексом.

Лукашенко в конце сентября пообещал широкую государственную поддержку фермерским плодовым хозяйствам, призвав перестать «кланяться импортному яблоку». Он назвал санкции временем возможностей для развития этого направления сельского хозяйства с прицелом на расширение экспорта.