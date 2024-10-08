Москва, 8 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Макроэкономические показатели стран СНГ заметно улучшились, заявил 8 октября президент России Владимир Путин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Растёт и объём взаимной торговли, сказал глава российского государства на заседании совета лидеров стран СНГ в узком составе, которое прошло в Кремле.

«С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств — участников СНГ, а также рост взаимных торгово-инвестиционных обменов в рамках содружества», — отметил Путин.

Ранее, открывая заседание совета лидеров СНГ в узком формате, Путин заявил, что участники саммита уделят большое внимание экономике и теме расширения торгово-инвестиционного сотрудничества.

У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил также глава российского государства.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении Путин также заявил, что ключевым направлением совместной работы стран СНГ является борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Глава государства добавил, что данной работе способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых ведомств стран — участниц содружества.