Москва, 8 октября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Товарооборот РФ и Армении по итогам 2024 года может достичь отметки в 14–16 млрд долларов, что станет рекордом, заявил 8 октября на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Торгово-экономические отношения двух стран динамично развиваются, отметил президент.

«Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 млрд долларов. Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14–16 млрд долларов, это рекордный показатель», — сказал Путин.

Также президент России отметил, что ждёт Пашиняна на саммите БРИКС, который пройдёт в Казани 22–24 октября. Премьер Армении поблагодарил Путина за приглашение.

Как передавало ИА Регнум, помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент перед саммитом СНГ 8 октября проведёт две отдельные двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Предполагается обсудить вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, рассказал Ушаков.

В ходе встречи с Алиевым Путин отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно, а все совместные проекты РФ и Азербайджана «реальные и живые». Также глава российского государства пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани.

18 сентября Пашинян заявил, что Ереван не намерен разрывать экономические связи с Россией или ЕАЭС. В то же время он сообщил о желании властей Армении «диверсифицировать» экономические отношения с помощью сотрудничества с Евросоюзом и США. Также в сентябре стало известно, что Пашинян будет лично представлять Армению на октябрьском саммите БРИКС+ в Казани.