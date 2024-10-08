Грозный, 8 октября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Министр по физической культуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал уроженцев республики отказаться от участия в поп-ММА, поскольку это противоречит традициям и ценностям чеченского народа и мусульманской общины.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. Достойное поведение каждого представителя нашего народа — неотъемлемая часть нашей культуры. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, как некоторые из вас в своих пресс-конференциях и публичных выступлениях оскорбляют это святое наследие. Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом», — написал он в своём Telegram-канале 8 октября.

Он также отметил, что ранее спортсменов уже неоднократно предупреждали о последствиях, и теперь в случае участия будут предприняты конкретные меры.

Как передавало ИА Регнум, в апреле бойца ММА, бывшего чемпиона Hardcore MMA в легчайшем весе Наби Набиева из Дагестана пожизненно дисквалифицировали за драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве, который проводила организация Hardcore. Массовая драка произошла на турнире 19 апреля после поединка между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. Промоушен сообщил, что неустановленные лица прорвали охрану и избили нескольких человек, в том числе бойцов и сотрудников охраны. Они получили травмы различной степени тяжести.

В ноябре 2023 года на турнире по смешанным боевым единоборствам, проходящем под эгидой Fight Nights в Live Arena в Новоивановском в Одинцовском районе Московской области, произошла драка посетителей. Потасовку устроили руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Затем к драке присоединились другие зрители. Дебоширов пришлось успокаивать охране и сотрудникам ОМОНа.