Одинцово, Московская область, 10 ноября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. На турнире по смешанным боевым единоборствам, проходящим под эгидой Fight Nights в Live Arena в Новоивановском Одинцовского района Московской области, произошла драка посетителей, сообщил корреспондент ТАСС.

Кадр из видео

Потасовку устроили руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Затем к драке присоединились другие зрители.

Дебоширов пришлось успокаивать охране и сотрудникам ОМОН. Позднее Носаев и Алеев покинули арену.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Новом Орлеане произошла уличная драка после турнира по боксу Misfits Boxing. Потасовку устроили американский боец смешанных единоборств и экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диас с партнёром по команде Крисом Авилой. Сам Диас прибыл на турнир в качестве зрителя или болельщика. На видеозаписи потасовки видно, как Диас провёл своему сопернику удушающий приём, известный в ММА как «гильотина», после чего нанёс ему несколько ударов коленом по голове и животу.