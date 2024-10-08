Москва, 25 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, заявил 25 мая президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

ИА REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

«Россия высоко ценит тесное партнёрство со всеми государствами — членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума, заявил, что Евразийский формат интеграции начался на кухне у президента России Владимира Путина.

Лукашенко также заявил на заседании, что Россия сейчас идёт в авангарде перехода к многополярному миру, и авторитет её огромен.