Москва, 8 октября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле, сообщила пресс-служба главы государства.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Путин в начале встречи отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно, а все совместные проекты РФ и Азербайджана «реальные и живые».

«Отношения развиваются позитивно, мы отмечали это ещё во время визита в Азербайджан: четыре с лишним — 4,3 — миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда — наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику, много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Они все перспективные, они все реальные, живые проекты — и двусторонние, и многосторонние», — сказал президент России.

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Также Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС, который состоится в конце октября в Казани.

Как передавало ИА Регнум, помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент перед саммитом СНГ 8 октября проведёт две отдельные двусторонние встречи с Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Предполагается обсудить вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, рассказал Ушаков.

В августе Путин посетил Азербайджан с двухдневным визитом. В присутствии президентов обеих стран состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами. Путин и Алиев также выступили с совместным заявлением.