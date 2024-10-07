Москва, 7 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт отдельные встречи с с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед заседанием совета глав СНГ 8 октября. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 7 октября.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ушаков также подчеркнул, что на встречах будут обсуждаться вопросы нормализации армянско-азербайджанских отношений и урегулирования карабахского конфликта.

Известно, что обе страны являются участницами СНГ, а значит, будут принимать участие и в дальнейшем заседании содружества.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября 2023 года Алиев после непродолжительных боевых действий поднял государственный флаг Азербайджана в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

16 сентября Пашинян заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном согласован на 80%. По его словам, Ереван выступил с инициативой подписания мирного договора и дальнейшего установления дипломатических отношений.