Мелитополь, 8 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Жителя Запорожской области задержали по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в УФСБ России по Запорожской области.

УФСБ России по Запорожской области

По данным спецслужбы, задержанный с октября 2023 по май 2024 года финансировал фонды, контролируемые украинскими спецслужбами и ВСУ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), уточняет Запорожское агентство новостей (ЗАН).

«Задержан за то, что переводил деньги на помощь ВСУ, закупку дронов. Понимаю, что сяду сейчас, скорее всего, надолго», — признался задержанный.

Вместе с этим фигурант дела посоветовал воздержаться от противоправных действий всем, кто замышляет подобное.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщило о задержании гражданки Украины, которая корректировала ракетные удары ВСУ по региону. Задержанная призналась, что направляла украинской армии информацию о местоположении российских военных, снимки проезжавшей по городу техники. Представители ВСУ просили её осмотреть несколько объектов и сообщить о наличии или отсутствии там ВС России. Женщина подчеркнула, что является украинской и не намерена менять гражданство.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.