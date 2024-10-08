Лондон, 8 октября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Верхушка киевского режима считает, что вице-президент Камала Харрис в случае, если её выберут новым президентом США, не даст разрешения на удары вглубь России, сообщила британская газета Financial Times (FT).

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский и вице-президент США Камала Харрис

«Чиновники в Киеве считают, что она будет следовать политике Байдена, не позволяя им использовать американские ракеты для поражения целей в глубине России», — отмечено в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в США представил «план победы» в попытках заручиться большей поддержкой и гарантиями безопасности от Вашингтона и западных союзников.

По информации издания The Wall Street Journal, действующая американская администрация отказалась одобрить этот план из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Британским изданием The Times также отмечалось, что отказ Вашингтона одобрить план главы киевского режима стал чувствительным ударом, поскольку Украина не получила разрешения на удары западным оружием вглубь российской территории, а также гарантий безопасности.