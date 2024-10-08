Москва, 8 октября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Природа конфликта на Украине изменится, если Киеву позволят бить дальнобойными ракетами по целям на российской территории, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

ИА Регнум

Президент Владимир Путин исчерпывающе изложил позицию России на этот счёт, сказал дипломат в ответ на вопрос, как Москва воспринимает дискуссии стран НАТО о снятии ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет.

«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — отметил Грушко в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.