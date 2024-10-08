Якутск, 8 октября, 2024, 04:54 — ИА Регнум. В Якутии на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. О ЧП сообщили 8 октября в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

По информации спасателей, на аварийном участке находились четыре человека. Трое горнорабочих эвакуировались самостоятельно, один человек оказался под завалом. Тело извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, в Театре музыкальной комедии в Хабаровске во время пожара обрушилась сцена.

Пожар в здании краевого Театра музыкальной комедии в Хабаровске вспыхнул 3 октября. К ликвидации возгорания привлекли до 50 человек и 11 единиц техники. Произошло обрушение части кровли здания над фойе театра. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека.

Причины возгорания не установлены. В здании проводился капитальный ремонт кровли, который планировали закончить к ноябрю.