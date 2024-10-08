Москва, 8 октября, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Бывшему заместителю председателя правительства Московской области, экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрию Куракину грозит тюремный срок. Соответствующий запрос суду выдвинул государственный обвинитель.

Vsemetri.com Прокурор

«Прошу назначить наказание Куракину в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 500 млн рублей», — передает ТАСС предложение прокурора.

Кроме того, обвинение запросило лишить Куракина права занимать ряд должностей в государственных органах и Вооружённых силах России.

Также гособвинитель попросил суд приговорить бывшего первого заместителя Куракина Владислава Холодкова и главу компании «Оборонспецресурс» Максима Ана за получение взятки в особо крупном размере к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки (369 млн рублей).

Куракина арестовали в ноябре 2023 года после многочисленных проверок. Позднее его перевели под домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, Куракин с 2012 по 2017 год, занимая должность главы департамента имущественных отношений Минобороны, в сговоре с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие военному ведомству земельные участки, вырубал на продажу лес, а сами участки продавал коммерческим структурам под нелегальные свалки и застройку. Следствие полагает, что ущерб, причинённый Куракиным и его пособниками, составил не менее 2 млрд рублей.